Проф. Георги Рачев: Астрономическото лято идва с високи температури в неделя

Астрономическото лято идва в неделя, 21 юни, в 11,24 ч. "Идва с много високи температури - топло и сухо време ще е", каза в прогнозата си за Би Ти Ви проф. Георги Рачев.

"Особено в Западна Европа ще е много топло. Преди 50-има млн. г. температурата е била 8 градуса на тази, която е била в момента, и тогава животът е процъфтявал по цялата земя. Така че трябва да се адаптираме", добави проф. Рачев.

По думите му днес, утре и в четвъртък сутрините ще са слънчеви, но следобедите може да прегърми, без да превали. В района на Варна и Шумен снощи е имало сериозна грътотевична дейност, но е валяло малко.

Топла вълна ще мине през страните от Западна Европа в следващите няколко дни. В Париж ще е около 33 градуса, в Мюнхен - 31, в Рим - 35, в Лисабон ще надминат 40 градуса. "Но при нас ще остане топло и хубаво, но без прегряване", обясни проф. Рачев.

В София до четвъртък може да има гръмотевични бури, но с малка вероятност за слаби валежи. "От петъка си идва истинското лято с максимални температури от 30 градуса", каза климатологът.

В Пловдив ще са високи и минималните, и максималните температури. В Плевен температурите ще достигат дори над 30 градуса.

В Царево температурата на водата е вече 22-23 градуса.

На север - в Балчик ще има малко повече облаци със симовлични валежи евентуални следващите вторник и сряда. Температурите ще са високи от четвъртък. "Време си е за море", завърши с усмивка проф. Рачев.