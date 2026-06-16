Вижте къде в София няма да има вода на 17 юни

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На 17 юни (сряда) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Васил Стефанов", кв. „Манастирски ливади-изток" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

кв. „Манастирски ливади – изток" - районът между, бул. „България" „Околовръстен път", ул. „Луи Айер", ул. „Флора", ул. „Дреновичка река" и бул. „Тодор Каблешков"

кв. „Гоце Делчев"

кв. „Манастирски ливади - запад"- районът между ул. „Ралевица", бул. „България" и „Околовръстен път"

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следните адреси:

кв. „ Манастирски ливади"- ул. „Васил Стефанов" кръстовището с ул. „Спас Соколов"

ж.к. Гоце Делчев - на ул. „Костенски водопад" кръстовището с ул. „Георги

Измирлиев"

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.