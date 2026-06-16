Времето ще е подходящо за плаж

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През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

Утре над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България - от югоизток, предава БТА.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 26°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от югоизток.

Максималните температури ще бъдат 22°-25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините през целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд.

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, по високото умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

И през следващите два дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места, главно в планинските райони, а в четвъртък и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

В четвъртък остава и с повишена вероятност за градушки. В петък вятърът постепенно ще се ориентира от североизток.