Катастрофа спря движението по пътя Велинград - Разлог

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Временно е ограничено движението по път II-84 Велинград - Разлог поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция.