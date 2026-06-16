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Катастрофа спря движението по пътя Велинград - Разлог

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно е ограничено движението по път II-84 Велинград - Разлог поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място. Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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