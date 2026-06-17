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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23053889 www.24chasa.bg

Спаначени кюфтета с чеснов сос

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Маргарита Димитрова изпраща рецепта за зелени кюфтенца, които са много вкусни и витаминозни.

ПРОДУКТИ 

За 8 броя:

100 г спанак

100 г зряло сирене

2 яйца

1 с.л. брашно

щипка чубрица

шепа магданоз

олио за пържене

За чесновия сос:

100 г майонеза

50 г кисело мляко

1 скилидка чесън

млян черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Бланшираме спанака и го накълцваме. Разбъркваме го с натрошеното сирене, яйцата, брашното и посочените подправки. Не добавяме сол, защото сместа се осолява от сиренето.

Гребваме със супена лъжица от получената смес и я изсипваме внимателно в горещо олио.

Пържим кюфтенцата на умерен огън двустранно до получаване на приятен загар.

Поднасяме ги с млечно-чесновия сос, който си приготвяме. Поръсваме ги с нарязан копър.

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