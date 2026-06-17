Спаначени кюфтета с чеснов сос

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КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова изпраща рецепта за зелени кюфтенца, които са много вкусни и витаминозни.

ПРОДУКТИ

За 8 броя:

100 г спанак

100 г зряло сирене

2 яйца

1 с.л. брашно

щипка чубрица

шепа магданоз

олио за пържене

За чесновия сос:

100 г майонеза

50 г кисело мляко

1 скилидка чесън

млян черен пипер и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Бланшираме спанака и го накълцваме. Разбъркваме го с натрошеното сирене, яйцата, брашното и посочените подправки. Не добавяме сол, защото сместа се осолява от сиренето.

Гребваме със супена лъжица от получената смес и я изсипваме внимателно в горещо олио.

Пържим кюфтенцата на умерен огън двустранно до получаване на приятен загар.

Поднасяме ги с млечно-чесновия сос, който си приготвяме. Поръсваме ги с нарязан копър.