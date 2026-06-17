Спаначени кюфтета с чеснов сос

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КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова изпраща рецепта за зелени кюфтенца, които са много вкусни и витаминозни.
ПРОДУКТИ
За 8 броя:
100 г спанак
100 г зряло сирене
2 яйца
1 с.л. брашно
щипка чубрица
шепа магданоз
олио за пържене
За чесновия сос:
100 г майонеза
50 г кисело мляко
1 скилидка чесън
млян черен пипер и сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Бланшираме спанака и го накълцваме. Разбъркваме го с натрошеното сирене, яйцата, брашното и посочените подправки. Не добавяме сол, защото сместа се осолява от сиренето.
Гребваме със супена лъжица от получената смес и я изсипваме внимателно в горещо олио.
Пържим кюфтенцата на умерен огън двустранно до получаване на приятен загар.
Поднасяме ги с млечно-чесновия сос, който си приготвяме. Поръсваме ги с нарязан копър.