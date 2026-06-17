На 17 юни рожден ден имат

Борислав Гуцанов, бивш министър на труда и социалната политика
Радина Кърджилова, актриса
Свилена Дечева, музикален педагог на Крисия Тодорова
Бюрхан Абазов, бивш депутат
Цвети Кръстева, пресаташе на Столичната община
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Борислав Гуцанов, бивш министър на труда и социалната политика
Радина Кърджилова, актриса
Свилена Дечева, музикален педагог на Крисия Тодорова
Бюрхан Абазов, бивш депутат
Цвети Кръстева, пресаташе на Столичната община
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!