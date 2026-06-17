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Православен календар за 17 юни, вижте кой празнува...

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На 17 юни рожден ден имат

840

Борислав Гуцанов, бивш министър на труда и социалната политика

Радина Кърджилова, актриса

Свилена Дечева, музикален педагог на Крисия Тодорова

Бюрхан Абазов, бивш депутат

Цвети Кръстева, пресаташе на Столичната община

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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