До 26 юни ограничават движението в платното за Пловдив по магистрала „Марица"

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От днес - до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от АМ "Марица" - от 16-и до 19-и км, в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонти до края на месеца, съобщиха от АПИ.

По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.