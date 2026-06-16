ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Героят Возиня си търси отбор, но вече с 6,7 милион...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23054953 www.24chasa.bg

До 26 юни ограничават движението в платното за Пловдив по магистрала „Марица"

636
АМ "Марица" Снимка: Google street view

От днес - до 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от АМ "Марица" - от 16-и до 19-и км, в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонти до края на месеца, съобщиха от АПИ. 

По време на ремонтните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ "Марица" Снимка: Google street view

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)