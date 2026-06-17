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Интензивен е трафикът на "Калотина" за влизащи коли

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Калотина Снимка: Агенция Митници

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата със Сърбия „Калотина“ на вход за леки автомобили, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, уточнява БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе – Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Турция.

 

 

Калотина Снимка: Агенция Митници

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