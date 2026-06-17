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Следобед се очаква валежи и гръмотевици в планините

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Лоши са условията за туризъм в планините. СНИМКА: АРХИВ

В ранния следобед се очаква много бързо разваляне на времето с валежи и гръмотевични бури, казаха пред БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. 

От ПСС отбелязаха, че по-късно през деня условията за туризъм в планините няма да бъдат добри.

Не е имало инциденти с туристи през последното денонощие.

Според прогнозата за времето над планините през целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна - около и след обяд. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, по високото - умерен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.  

 

 

 

Лоши са условията за туризъм в планините. СНИМКА: АРХИВ

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