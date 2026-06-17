11 са офертите за строителен надзор на южния обходен път на Хасково

11 са офертите в обществената поръчка за строителен надзор при изграждането на южния обходен път на гр. Хасково, съобщиха от АПИ.
11 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на южния обходен път на Хасково. Предложенията са на:
„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД;
„ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД;
ДЗЗД „СТРОЙ ДРУМ" с участници: „СТРОЙНОРМ" ЕООД, „ДРУМ СУПЕРВИЖЪН" ЕООД;
„СТРОЛ-1000" АД;
ДЗЗД „АЛФА ПИ ЕС", в което са: „ПИ ЕС КОНСУЛТ" ООД, „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ" ООД;
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД;
„РУТЕКС" ООД;
„ПЪТКОНСУЛТ" 2000 ЕООД;
ДЗЗД „ОБХОД 2026" с участници: „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и „КОНТПАС" ЕООД;
ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА-БГ", в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-ГРУПА" ЕАД, „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ЕООД
ДЗЗД „АСКОВО", в което са: „ТРИ – ЕС" ЕООД, „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА" ЕООД.
Избраният изпълнител ще трябва да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и извършване на технически контрол по част „Конструктивна", както и да упражнява строителен надзор при строителството на обекта.
Срокът за изготвяне на комплексния доклад е 80 календарни дни, а за упражняването на строителния надзор е 600 календарни дни. Прогнозната стойност на поръчката е 989 400,46 евро без ДДС.
Град Хасково разполага с частично изграден околовръстен път. През 1988 г. е построена югоизточната дъга на града като част от трасето на републикански път I-5. Пътната отсечка преминава частично през урбанизирани територии и е изградена с параметри, които вече не отговарят на нарастващия трафик след отварянето на ГКПП „Маказа".
Предвижда се до края на юни да бъде обявена обществена поръка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на приблизително 6,5 км от южния обходен път на Хасково.