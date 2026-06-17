Голяма авария остави без вода курорти по Южното Черноморие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие.

Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево, съобщават от ВиК.

Оттам добавят, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове.

От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране.