На 20 юни ограничават движението по пътя Ямбол - Веселиново за ремонт

На 20 юни /събота/ от 8 ч. до 12 ч. ще се ограничи движението по моста над р. Мочурица на път III-5305 Ямбол – Веселиново за ремонт на пътната настилка. Предвижда се пълно затваряне на участъка от ул. „Преслав" при изхода на град Ямбол за с. Веселиново, по моста над р. Мочурица и близкото кръстовище с път III-5303 Северен обход на Ямбол. При изпълнението на планираните дейности трафикът и в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут от ул. „Ормана" в гр. Ямбол по път III-530 Обход „Север" и път III-5305 Ямбол-Веселиново. Движението по обходния маршрут ще се регулира със светофари, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предприетите строителни работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.