Катастрофа на пътя Кресна – Долна Градешница

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Временно движението при км 401 по път I-1 Кресна – Долна Градешница се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено.