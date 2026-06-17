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Катастрофа на пътя Кресна – Долна Градешница

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението при км 401 по път I-1 Кресна – Долна Градешница се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-късно движението бе възстановено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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