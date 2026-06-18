Банята отдавна не е просто помещение, в което набързо измиваме лицето си сутрин. За все повече българи тя се превръща в личен оазис за релакс след натоварен ден – нещо като мини спа у дома. Но докато се грижим за комфорта си, малко от нас се замислят, че всяко решение в това пространство има цена – върху сметките за ток и вода, върху околната среда и дори върху стойността на жилището ни.

Точно тук на сцената излиза новата серия смесители GROHE Plus – продукт, който доказва, че добрият дизайн може да бъде едновременно красив и… изгоден.

Когато формата има значение

Може би не сте се замисляли, но формата на един смесител казва много. В съвременния интериорен дизайн вече не става дума за избор между „кръгло" или „квадратно". Водещите архитекти все по-често комбинират геометриите, за да създадат по-живи и разпознаваеми пространства.

GROHE Plus залага на характерната ромбоидна (lozenge) форма – съчетание между чистите прави линии и мекотата на заоблените контури. Резултатът е смесител, който изглежда едновременно прецизен и приветлив.

Но има и практическа страна. Заоблената ръкохватка не е само за красота – тя прави ежедневната употреба по-удобна. А това е важно както за семейните домове, така и за натоварени места като хотели и офис сгради.

„Смесваме прецизността на геометрията с усещане за близост и удобство – комбинация, която отговаря на съвременните очаквания към дизайна", коментира Патрик Шпек, лидер дизайн в LIXIL за региона EMENA.

Една серия за цялата баня

Едно от големите предимства на GROHE Plus е, че не става дума за отделен продукт, а за цялостна система. Серията покрива различните зони в банята в разнообразни размери и конфигурации – така че всичко да изглежда като част от един замисъл, а не като сбор от несъвместими елементи.

За тези, които правят ремонт или строят, това означава по-малко главоболия, по-малко компромиси и по-стойностен краен резултат.

Допълнителен плюс е богатата палитра от цветове GROHE Colors Collection – от класическия хром до модерни матови покрития като Hard Graphite, Warm Sunset и Cool Sunrise. Така банята може да придобие точно онзи характер, който искате – от минималистичен градски апартамент до луксозна хотелска атмосфера.

Технология, която пести пари – без да го усещате

Тук е може би най-интересната част. В условията на постоянно растящи цени на тока и водата, устойчивостта вече не е просто модерна дума, а съвсем реална икономическа необходимост.

GROHE Plus отговаря на този проблем с технологията GROHE SilkMove ES и функцията „Cold Start". Звучи технически, но идеята е изключително проста и гениална.

При повечето стандартни смесители, когато оставите ръкохватката в централно положение, водонагревателят започва да подгрява вода – дори когато ви трябва само студена. При „Cold Start" в тази позиция тече само студена вода. Топлата се активира съзнателно, само когато наистина ви е нужна.

Дребен детайл? На пръв поглед – да. Но в дългосрочен план ефектът е осезаем: по-ниски сметки за ток, по-малко натоварване на системите и по-отговорно използване на ресурсите. Към това се добавят и функционалности като изтеглящ се или въртящ се чучур, които оптимизират ежедневните дейности и съкращават количеството изразходвана вода. Така дизайнът на практика започва да работи за вас, а не просто да стои добре.

Повече от смесител

GROHE Plus е добър пример за това накъде се движи съвременният дом – към пълна интеграция между дизайн, технология и устойчивост. И това не е случайно. Днешният потребител вече не е готов да жертва нито красотата, нито функционалността, нито отговорното потребление.

Затова и серията се позиционира не просто като красив аксесоар за банята, а като умна инвестиция – такава, която подобрява всекидневното ви преживяване и същевременно има икономически смисъл.

Защото в съвременната баня добрият дизайн вече не се измерва само с това как изглежда, а с това колко ефективно работи – всеки ден, с всяко пускане на водата.