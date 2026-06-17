От днес се променя движението по част от АМ „Марица“ в област Хасково

От днес – 17 юни, за ремонт на фуга на мостово съоръжение се ограничава движението в платното за Свиленград в участък от АМ „Марица" в област Хасково, от 26-и до 32-и км. По време на строителните работи в отсечката трафикът ще преминава двупосочно в платното за Пловдив, а скоростта ще е ограничена до 50 км/ч, съобщиха от АПИ.

Дейностите се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което Агенция „Пътна инфраструктура" има договор за текущ ремонт на АМ „Марица". Екипите на изпълнителя ще работят в пълна мобилизация, за да завърши ремонтът във възможно най-кратък срок, предвид очакваното нарастване на трафика към ГКПП „Капитан Андреево".

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.