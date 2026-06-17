На 18 юни движението към София при 71-и км на АМ „Хемус“ ще е в изпреварващата лента

Утре – 18 юни, от 8 ч. до 20 ч. ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 71-и км на АМ „Хемус" в област Ловеч. Поради това ще е ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства ще преминават по изпреварващата, съобщиха от АПИ.

От 18 до 21 юни между 8 ч. и 18 ч. ще се почистват тротоарни блокове на съоръжения при 98-и, 100 и 101-ви км на АМ „Хемус" в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-и и 102-и км на магистралата в платното към столицата.

На 19 юни ще се изпълняват и ремонтните дейности по асфалтовата настилка при пътен възел „Ябланица". Припомняме, че те стартираха на 15 юни и движението по пътния възел при 74-и км на магистралата в посока София се ограничава от 8 ч. до 20 ч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път I-3 Бяла - Ботевград до с. Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел „Джурово" /при 68-и км/, където се включва на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.