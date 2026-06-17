На 18 юни временно ще се променя движението по част от пътищата в Софийска област

Утре - 18 юни, между 13 ч. и 15:20 ч. за провеждане на колоездачна обиколка временно ще се променя организацията на движение по участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. За преминаване на колоната поетапно ще бъде ограничаван трафика по следните отсечки: по път III-181 от изхода на София при в. з. Малинова долина до Поповяне; по път III-627 Поповяне - Алино, по път III-6205 в района на Белчински бани, по път II-62 Белчин - Самоков, по път III-822 в чертите на Самоков и по път II-82 Самоков- Панчарево, съобщиха от АПИ.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.