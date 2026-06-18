Крем баклава

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
За първи път в рубриката ни се включва толкова малък кулинар - Ивона е само на 6 години. Готви активно от повече от година, ни пише майка ѝ Деница Димитрова.
ПРОДУКТИ
250 г масло, 1 пакет кори за баклава
За сиропа: 300 мл сметана, 3 яйца, 1 пакетче ванилин, 150 г захар, 1 ч.л. настъргана лимонова кора
За поръсване: пудра захар, горски плодове
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разтопяваме маслото. Намазваме добре първия лист кори с него. Поставяме втори лист отгоре и също го мажем с масло.
Навиваме на руло. Подреждаме го спираловидно в тавата за печене. По същия начин процедираме и с останалите кори. Накрая разпределяме останалото масло отгоре.
Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса около 15 минути, докато корите леко се зачервят.
Приготвяме междувременно соса, като смесваме сметаната, яйцата, ванилията, захарта и лимоновата кора.
Изваждаме леко запечените рулца от фурната и ги заливаме равномерно със соса. Отгоре разпределяме горските плодове и връщаме във фурната. Печем още 25–30 минути. След като изстине, поръсваме с пудра захар и сервираме.