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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23062229 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението по столичния бул. „Владимир Вазов“

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Катастрофа затруднява движението по бул. „Владимир Вазов" в София, преди светофара на ул. „Поп Грую" в посока центъра, съобщава DarikNews.

По първоначална информация в инцидента са участвали лек автомобил, който се намира до мантинелата, мотор и товарен камион. На място има полицейски екипи, които регулират движението.

Заради катастрофата преминаването в района е затруднено, като автомобилите се пренасочват и преминават между разделителните колчета, за да заобиколят спрелия камион.

Към момента няма официална информация за пострадали или за причините, довели до инцидента. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицията.

Полиция СНИМКА: 24 часа

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