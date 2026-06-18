Православен календар за 18 юни

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

Св. Леонтий обръща много езичници към християнството. Императорът пратил трибуна Ипатий да го арестува. По пътя Ипатий се разболял и бил принуден да спре.

Насън му се явил ангел, който му казал, че само Леонтий може да го излекува. На сутринта Ипатий разказал съня си на войниците, сред които бил и Теодул. Те призовали на висок глас името на Леонтий и болният веднага оздравял. Щом пристигнали в Триполи, паднали в краката му, за което били съдени и загинали мъченически.