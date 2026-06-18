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Православен календар за 18 юни

1516
Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

 Св. Леонтий обръща много езичници към християнството. Императорът пратил трибуна Ипатий да го арестува. По пътя Ипатий се разболял и бил принуден да спре.

Насън му се явил ангел, който му казал, че само Леонтий може да го излекува. На сутринта Ипатий разказал съня си на войниците, сред които бил и Теодул. Те призовали на  висок глас името на Леонтий и болният веднага оздравял. Щом пристигнали в Триполи, паднали в краката му, за което били съдени и загинали мъченически.

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул

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