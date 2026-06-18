Трафикът е нормален на граничните пунктове

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Трафикът на всички гранични пунктове и преходи на българските граници е нормален, съобщиха от „Гранична полиция“ за движението на българските граници в 6:00 ч.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През граничните преходи „Илинден“, „Кулата“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе – Гюргево“ се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция.