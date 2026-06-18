Заради колоездачна обиколка временно ще се променя организацията на движение по пътища в Софийска област

Между 13:00 ч. и 15:20 ч. днес за провеждане на колоездачна обиколка временно ще се променя организацията на движението по участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За преминаване на колоната поетапно ще бъде ограничаван трафикът по следните отсечки: по път III-181 от изхода на София при в. з. „Малинова долина“ до Поповяне; по път III-627 Поповяне – Алино, по път III-6205 в района на Белчински бани, по път II-62 Белчин – Самоков, по път III-822 в чертите на Самоков и по път II-82 Самоков – Панчарево, пише БТА.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

БТА припомня, че преди дни Витоша прие едно от най-трудните и интересни ендуро състезания. Колоездачи от цялата страна се включиха в предизвикателството Home Mountain Enduro 2026.