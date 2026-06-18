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Вижте къде в София няма да има вода на 19 юни

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Чешма СНИМКА: Пиксабей

На 19 юни (петък) 2026 г. заради ремонт по ул. „Ботевградско шосе", с. Яна се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Васил Левски", ул. „Христо Ботев", ул. „Буховско шосе", ул. „Роза" и ул. „Янко Вельов" от ул. „Никола Атанасов" до ул. „Васил Левски" и ул. „Христо Ботев" от ул. „Буховско шосе" до ул. „Заводска".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа от „Софийска вода" съобщават, че ще осигурят алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Христо Ботев" на кръстовището с ул. „Васил Левски".

Чешма СНИМКА: Пиксабей

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