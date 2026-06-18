Катастрофа затруднява движението при км 48 на пътя Цар Калоян – Езерче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 48 на път I-2 Цар Калоян – Езерче се осъществява в две ленти заради катастрофа.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".