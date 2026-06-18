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Катастрофа затруднява движението при км 48 на пътя Цар Калоян – Езерче

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Движението при км 48 на път I-2 Цар Калоян – Езерче се осъществява в две ленти заради катастрофа.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

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