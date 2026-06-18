Поетапното миене по карета продължава в столичните райони „Възраждане" и „Оборище"

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От 22 до 28 юни са обособени 12 карета в централната градска част на София

Столична община продължава поетапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част на София като част от регулярните дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда през летния сезон. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и включват цялостно измиване на улични платна, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства.

След приключване на дейностите в каретата в район „Възраждане", миенето продължава в район „Оборище".

В периода от 22 до 28 юни ще бъдат обособени общо 12 карета, като дейностите ще се извършват съгласно следния график:

Район „Възраждане":

22 юни - карето между ул. „Позитано", бул. „Тодор Александров", бул. „Константин Величков" и ул. „Инж. Иван Иванов";

23 юни - карето между ул. „Инж. Иван Иванов", бул. „Тодор Александров", бул. „Константин Величков" и бул. „Сливница";

Район „Оборище":

24 юни - карето между ул. „Бенковски", бул. „Дондуков" и бул. „Цар Освободител"; карето между ул. „Бенковски", бул. „Дондуков", бул. „Цар Освободител" и ул. „Париж";

25 юни - карето между ул. „Московска", бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител" и ул. „Париж"; карето между ул. „Московска", бул. „Васил Левски", бул. „Дондуков" и ул. „Париж";

26 юни - карето между бул. „Дондуков", ул. „Веслец", бул. „Мария Луиза" и ул. „Екзарх Йосиф"; карето между бул. „Мария Луиза", ул. „Веслец", ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и ул. „Екзарх Йосиф";

27 юни - карето между ул. „Г. С. Раковски", бул. „Сливница", ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и бул. „Мария Луиза"; карето между ул. „Г. С. Раковски", ул. „Веслец", ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и ул. „Екзарх Йосиф";

28 юни - карето между бул. „Дондуков", ул. „Веслец", ул. „Г. С. Раковски" и ул. „Екзарх Йосиф"; карето между бул. „Дондуков", ул. „Г. С. Раковски", бул. „Васил Левски" и ул. „Искър".

Миенето по карета позволява цялостно и качествено почистване на пространства, които в ежедневни условия често остават трудно достъпни заради паркирани автомобили. Това допринася за ограничаване на натрупаните замърсявания, намаляване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха през летните месеци.

За да се осигури цялостно и качествено извършване на дейностите, в дните, определени за миене, в часовия диапазон от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забраняват движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закривани и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя" и „зелена" зона, както и местата в режим „служебен абонамент".

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили да ги преместят предварително, тъй като в часовия диапазон на дейностите улиците трябва да бъдат освободени, за да може миенето да бъде извършено в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат преместени на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен в секция „Миене и графици" на сайта на Столичния инспекторат.

Поетапното миене по карета в централната градска част на София ще продължи до август в районите „Възраждане", „Оборище", „Средец", „Лозенец", „Красно село" и „Триадица".

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, ЦГМ, СДВР – Пътна полиция и Общинска полиция.

Благодарим на гражданите за разбирането и съдействието – освобождаването на уличните платна е ключово условие за качественото извършване на дейностите и по-добрата градска среда.