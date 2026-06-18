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След нова полицейска акция: Всеки трети шофьор на пътя е в нарушение

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Специализираната полицейска акция по пътя Пазарджик - Пловдив

Почти всеки трети шофьор у нас е с нарушение на пътя. Това показват междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата

15 826 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19 145 водачи и пътници. Съставени са 4478 фиша и 502 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

При акцията са хванати 8 шофьори с над 1,2 промила алкохол, което може да доведе до затвор от 1 до 3 години.

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 10, четирима са отказали тестване.

Специализираната полицейска акция по пътя Пазарджик - Пловдив

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