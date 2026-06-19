Пандишпанов кекс с кайсии и череши

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КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева предлага летен десерт, с който да впечатлите семейството и приятелите си.

ПРОДУКТИ

4 яйца, 150 г кисело мляко с висока масленост, 130 г бяло брашно, 70 г бадемово брашно, 130 г кокосова захар, 30 мл кокосово масло, 1 щипка сол, захар за поръсване, кайсии колкото да покрият дъното на формата

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разделяме белтъците от жълтъците. Смесваме киселото мляко с разтопеното кокосово масло. С миксер разбиваме белтъците със солта, кокосовата захар и захарта с аромат на ром.

Когато сместа стане лъскава и с твърди върхове, добавяме към нея разбитите до побеляване жълтъци и киселото мляко с кокосовото масло.

Разбъркваме със шпатула. Добавяме пресетите с бакпулвера брашна и разбъркваме отново. Накрая прибавяме черешите, предварително почистени от костилките и оваляни в брашно.

Застиламе форма за печене с падащо дъно с пекарска хартия. Поръсваме дъното със захар и го покриваме с разполовените кайсии. Върху тях изсипваме приготвената смес.

Печем в загрята фурна на 180 градуса до суха клечка или около 40 мин. След като кексът изстине, го обръщаме в чиния за сервиране.