Пандишпанов кекс с кайсии и череши

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Марияна Бончева предлага летен десерт, с който да впечатлите семейството и приятелите си.
ПРОДУКТИ
4 яйца, 150 г кисело мляко с висока масленост, 130 г бяло брашно, 70 г бадемово брашно, 130 г кокосова захар, 30 мл кокосово масло, 1 щипка сол, захар за поръсване, кайсии колкото да покрият дъното на формата
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разделяме белтъците от жълтъците. Смесваме киселото мляко с разтопеното кокосово масло. С миксер разбиваме белтъците със солта, кокосовата захар и захарта с аромат на ром.
Когато сместа стане лъскава и с твърди върхове, добавяме към нея разбитите до побеляване жълтъци и киселото мляко с кокосовото масло.
Разбъркваме със шпатула. Добавяме пресетите с бакпулвера брашна и разбъркваме отново. Накрая прибавяме черешите, предварително почистени от костилките и оваляни в брашно.
Застиламе форма за печене с падащо дъно с пекарска хартия. Поръсваме дъното със захар и го покриваме с разполовените кайсии. Върху тях изсипваме приготвената смес.
Печем в загрята фурна на 180 градуса до суха клечка или около 40 мин. След като кексът изстине, го обръщаме в чиния за сервиране.