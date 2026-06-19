Лятото идва в неделя с до 34°, само тук-там ще вали

Валежи с летен характер ще има и през следващата седмица, може да ударят и градушки

Горещи, но с облаци и тук-там дъжд ще са почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието до 17 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32, по Черноморието - 24-26 градуса. За София очакваната минимална температура е 14, максимална 28 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 13 до 18, по Черноморието до 16 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Краткотрайни валежи и

прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони

Максималните температури ще са от 27 до 33, по Черноморието 25-27 градуса. За София очакваната минимална температура е14, а максималната 29 градуса.

Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито над 2500 м. Следобед се очаква значителна облачност над Рила и Пирин с превалявания. Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от североизток с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 6 до 8, а на 1500 м - от 15 до 17 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 14 до 19, по Черноморието до 18 градуса. В неделя започва астрономическото лято. По Черноморието облачността ще бъде значителна със слаби превалявания преди обед, а в планините в следобедните часове. Максималните температури ще са от 28 до 34, по Черноморието 25-28 градуса. За София очакваната минимална температура е 14 градуса, максимална - 30 градуса.

Температурата на морската вода е от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното

Над планините преди обед ще бъде слънчево. Следобед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания главно над Източна Стара планина. Вятърът по високите части ще е като в събота. Максималните температури за деня над 2500 метра ще са от 8 до 10, а на 1500 м - от 17 до 19 градуса.

В понеделник и вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. В сряда и четвъртък валежите с летен характер ще бъдат често явление.