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Мотористите излизат на протест в София

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На 19 юни рожден ден имат

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Андрей Калудов, режисьор и драматург

София Касидова, финансов експерт

Д-р Здравко Златев, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ “Софиямед”

Инна Ефтимова, лекоатлетка

Маргарит Тодоров, бизнесмен, създател на “Домейн Бойар”

Румен Бояджиев-син, музикант и композитор

Богдан Богданов, депутат в 52-ото НС, бивш министър на икономиката и индустрията

Александър Паунов, лидер на Комунистическа партия на България, бивш депутат

Проф. Стати Статев, бивш ректор на УНСС

Елена Чернева-Маркова, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация

Сергей Цветарски, бивш председател на НСИ

Тотю Младенов, бивш министър на труда и социалната политика, бивш депутат

Кристина Милева, топмодел

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