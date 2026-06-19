На 19 юни рожден ден имат

Андрей Калудов, режисьор и драматург
София Касидова, финансов експерт
Д-р Здравко Златев, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ “Софиямед”
Инна Ефтимова, лекоатлетка
Маргарит Тодоров, бизнесмен, създател на “Домейн Бойар”
Румен Бояджиев-син, музикант и композитор
Богдан Богданов, депутат в 52-ото НС, бивш министър на икономиката и индустрията
Александър Паунов, лидер на Комунистическа партия на България, бивш депутат
Проф. Стати Статев, бивш ректор на УНСС
Елена Чернева-Маркова, заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация
Сергей Цветарски, бивш председател на НСИ
Тотю Младенов, бивш министър на труда и социалната политика, бивш депутат
Кристина Милева, топмодел