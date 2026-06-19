Проф. Георги Рачев: Топла вълна от Африка вдига температурите до 35 градуса

Астрономическото лято настъпва в неделя в 11,24 ч и дори и по нашето крайбрежие температурата на морската вода е 21-22 градуса. Идната седмица ще видим как тя ще стигне 24 градуса, което позволява на цялото население да влезе в морето. Много топла вода за тази част на годината. Това обяви проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Средиземно море ще е с 22-26 градуса. Навсякъде е ужасно топло. В Кувейт ще стигне и до 50 градуса. Във вторник в района на Париж се очакват 40 градуса, в Мадрид - 38. По думите на проф. Рачев това е топла гребенна вълна от Африка, която засяга Западна Европа за втори път. Затова там вече са взети и мерки.

Първата вълна беше през май месец, когато в Лондон бяха отбелязани 30 градуса, което не е типично. Сега се очакват 35,1 градуса - втората вълна, която залива Европа.

Гребенът ще полегне леко на изток, затова ще го усетим и на Балканите. Заради него се очаква температурите у нас да са 31-35 градуса.

Климатологът даде и първата прогноза за юли - нормално дъждовен и с температури в рамките на нормалното, характерни за последните 20 години. Не се очертават екстремни температури.

Във вторник и сряда ще има лек студен фронт, в резултат на което ще паднат валежи, но твърде слаби, може тук-там да направят и локви.

Абсолютните максимални температури ще бъдат отбелязани по дунавската яка, прогнозира проф. Рачев. Затова в Лом от неделя до сряда те ще стигнат до 34-35 градуса, в Русе - 33-34 градуса.

Истинското лято е в разгара си и така ще продължи, каза климатологът.