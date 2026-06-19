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От 20 до 26 юни ограничават движението по АМ „Струма“ заради премахване растителност

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АМ "Струма" СНИМКА: Архив

През следващите дни - от 20-и до 26 юни, продължава премахването на крайпътна растителност между 37-и и 56-и км от АМ „Струма" в област Кюстендил. Поради това от 7 ч. до 16:30 ч. поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента, съобщиха от АПИ. 

С изпълнение на предвидените дейности ще се подобри видимостта в отсечката и ще се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

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