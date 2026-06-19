Огромно задръстване по пътя за Гърция

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Голямо задръстване се образува днес по обяд по главен път Е-79 в посока към Кулата, в района на Кресненското дефиле.

Там е аварирала кола, а движението става само в една лента за всяка посока. Така тапата от предимно леки автомобили стигна повече от 10 км.

Преди минути авариралият автомобил е изтеглен извън пътното платно и движението вече е възстановено, но става изключително бавно, сигнализират шофьори. Колоната е до началото на дефилето.

В петък трафикът в посока към Гърция традиционно е много натоварен и хиляди българи вече тръгват за уикенда на плаж на Бяло море. Впечатление прави и, че колите с румънска регистрация също са многобройни в посока на юг.