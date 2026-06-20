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Честит рожден ден на Павлина Трифонова!

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На 20 юни рожден ден имат

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Георги Милушев и Стефан Милушев, собственици и управляващи съдружници на търговска верига "Зора"

Владимир Владимиров, изпълнителен директор на ПРОФОН

Меглена Караламбова, актриса

Евгени Будинов, актьор, бивш депутат

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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