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Движението за автомобили е интензивно на "Калотина"

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Движението за автомобили е интензивно на "Калотина" СНИМКА: Pixabay

Движението е интензивно на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина'" със Сърбия за леки автомобили на вход, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.   

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, пише БТА.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички ГКПП. 

Преминаването е нормално и на граничните пунктове с Р Северна Македония.

 

 

Движението за автомобили е интензивно на "Калотина" СНИМКА: Pixabay

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