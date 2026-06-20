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Добри са условията за туризъм в планините

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Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините днес, но са възможни заоблачавания, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На билото на Стара планина преминава мъгла. Времето е тихо, температурите са между 6 и 15 градуса, пише БТА.

Сигнали за два инцидента са постъпили в планинската служба в Банско. Единият е за пострадала холандска туристка в Пирин, която е получила травма на главата. Тя е транспортирана с хеликоптер за оказване на лекарска помощ. 

Получен е сигнал за турист със съмнение за счупена ключица в района на ски зоната в Банско. Той е транспортиран за оказване на лекарска помощ, допълниха от ПСС.

Съоръженията в курортите работят за летния сезон.

Днес ще е предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 29°, съобщиха от НИМХ.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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