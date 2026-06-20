Заради кошмарен трафик към Гърция ограничиха движението по "Струма" след Благоевград

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Причината за това е свръхнатоварен график

Временно е ограничено движението в участъка от км 97 до км 105 на АМ ,,Струма'' в посока Кулата поради свръхнатоварен трафик в участъка, съобщиха от АПИ. В посока Кулата движението се пренасочва от пътен възел „Благоевград Юг" по път I – 1 София – Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на "Пътна полиция", съветват от пътната агенция.

Трафикът към Гърция от рано тази сутрин е засилен, като шофьорите след Благоевград, се придвижват с едва 10-20 км в час поетапно. Образуваха се километрични колони от автомобили. Задръстването е голямо и за да се премине през Кресненското дефиле се чака с часове.

От километрични колони се оплакват и пътуващите към Гърци през Маказа. И там тапите са големи и колоната на моменти надминава 10 км.