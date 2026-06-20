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Временно движението при км 5 на околовръстния път на Ботевград към София е в една лента Вх. поща

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Временно движението при км 5 по път II-17 /Околовръстен път на Ботевград/ в посока София се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие, съобщават от АПИ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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