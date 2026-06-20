ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението в участъка от км 97 до к...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23080192 www.24chasa.bg

Временно е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна

872
Временно е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Временно е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна заради пътнотранспортно произшествие в района на село Жълтеш, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Габрово.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:20 часа на телефон 112. По първоначална информация е катастрофирал моторист, пише БТА.

На мястото на произшествието са изпратени полицейски екипи, които регулират движението и извършват действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

От полицията призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на реда.

 

Временно е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)