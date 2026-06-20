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Временно е ограничено движението по пътя Габрово – Трявна заради пътнотранспортно произшествие в района на село Жълтеш, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Габрово.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:20 часа на телефон 112. По първоначална информация е катастрофирал моторист, пише БТА.

На мястото на произшествието са изпратени полицейски екипи, които регулират движението и извършват действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

От полицията призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на реда.