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Православен календар за 21 юни

1492

3 Неделя след Петдесетница. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. мчк Юлиан Тарсийски. Св. свщмчк Терентий, епископ Иконийски

Свети Юлиан бил син на езичник и християнка. След смъртта на баща си бил кръстен в християнската вяра. При гонението срещу християните от император Диоклетиан той изобличавал езическото многобожие. Заради това бил подложен на изтезания и хвърлен в морето с чувал, пълен с пясък и отровни влечуги. Тялото му било изхвърлено от вълните на брега и намерено от вдовица, която го погребала. По-късно светите мощи на Юлиан били пренесени в Антиохия.

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