Слънце и без валежи през първия ден от астрономическото лято - 21 юни

През първия ден от астрономическото лято - 21 юни, ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - 28°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА.

По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

Атмосферното налягане ще е без съществена промяна и ще остане по-високо от средното за месеца.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево. Над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.