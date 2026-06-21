Разядка с тиквички и цедено мляко

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Поръсва се със запечени орехи и пармезан

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.



Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам ви рецепта за разядка с тиквички - в момента са в изобилие, рецептите с тях са разнообразни и вкусни”, пише ни Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

1 кг тиквички, 2-3 с.л. зехтин, сол, 400 г цедено кисело мляко, 2-3 стръка зелен лук, 2 скилидки чесън, 3-4 стръка копър, 3-4 стръка магданоз, 2 ч.л. горчица, 2+2 с.л. едро нарязани запечени орехи

За поръсване:

пармезан

1-2 с.л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Почистваме, измиваме и нарязваме тиквичките на едри кубчета. Разбъркват се със солта и зехтина и се изсипват върху хартия за печене, поставена в тава. Пекат се в загрята фурна на 220 градуса до зачервяването им.

Нарязваме лука, чесъна, магданоза и копъра на ситно. В купа се слага цеденото кисело мляко и към него прибавяме нарязаните подправки, горчицата, двете лъжици едро смлени или нарязани и запечени орехи. Посолява се на вкус.

Отделяме 3-4 лъжици от изпечените тиквички и изсипваме останалите при цеденото мляко с подправките. Всичко се обърква много добре и колкото по-хубаво се намачкат тиквичките вътре, толкова по-вкусно става.

Разпределяме сместа в 2 чинии. Отгоре се поръсва по лъжица зехтин, отделените запечени тиквички, орехите и пармезан по желание. Охлажда се в хладилник за около час и тогава се сервира.