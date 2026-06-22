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На 22 юни рожден ден имат

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Меглена Кунева, бивш еврокомисар, бивш вицепремиер по европейски политики

Поли Паскова, народна певица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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