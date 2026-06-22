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Хубаво време в планините днес, но се очаква заоблачаване

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Добри са условията за туризъм по планините, но е много студено. СНИМКА: АРХИВ

Времето в планините е слънчево със слаб вятър, а следобед се очаква заоблачаване, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст .

Температурите са от 13 до 18 градуса. В района на Стара планина духа умерен вятър, посочиха още от ПСС.

През изминалото денонощие от Планинската служба са оказали помощ на двама туристи - един в района на Бистрица след инцидент с АТВ, и един в района на Алеково езеро в Рила, който има травма на глезена.

Сред акциите на планинските спасители бе и в Пирин, където в района на Кончето беше открито тялото на издирвана туристка, пише БТА.

Добри са условията за туризъм по планините, но е много студено. СНИМКА: АРХИВ

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