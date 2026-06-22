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Катастрофа ограничава движението по магистрала "Тракия" в посока Бургас

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Автомагистрала "Тракия" Снимка: Диана Варникова

Временно движението се осъществява в една лента при км 27 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Ограничена е изпреварващата лента, като трафикът преминава по активната и се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Автомагистрала "Тракия"

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