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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23090859 www.24chasa.bg

Пикантно пилешко филе с киноа и гриловани зеленчуци

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

“Рецептата е чудесен избор за хората, които търсят балансирано и питателно ястие. Съчетавайки крехко пилешко месо, богата на протеини киноа и свежи зеленчуци”, ни пише Петко Петков.

ПРОДУКТИ 

2 пилешки филета

2 с.л. зехтин

1 ч.л. червен пипер

1/2 ч.л. лют червен пипер

сол и черен пипер на вкус

За киноата:

100 г киноа

300 мл вода

щипка сол 

За зеленчуците:

1 тиквичка

1 зелена чушка

1 с.л. зехтин

сол на вкус 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Измийте киноата добре под течаща вода. Сварете я във водата със солта за около 15 минути, докато поеме течността.

Смесете зехтина и подправките за пилешкото. Намажете филетата и ги оставете да се мариноват за около 20 минути. Нарежете зеленчуците на подходящи парчета.

Намажете ги леко със зехтин и ги изпечете на грил тиган или скара до омекване.

Изпечете пилешките филета на добре загрят грил тиган по 5–6 минути от всяка страна до златиста коричка.

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