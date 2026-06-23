Пикантно пилешко филе с киноа и гриловани зеленчуци

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Рецептата е чудесен избор за хората, които търсят балансирано и питателно ястие. Съчетавайки крехко пилешко месо, богата на протеини киноа и свежи зеленчуци”, ни пише Петко Петков.
ПРОДУКТИ
2 пилешки филета
2 с.л. зехтин
1 ч.л. червен пипер
1/2 ч.л. лют червен пипер
сол и черен пипер на вкус
За киноата:
100 г киноа
300 мл вода
щипка сол
За зеленчуците:
1 тиквичка
1 зелена чушка
1 с.л. зехтин
сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измийте киноата добре под течаща вода. Сварете я във водата със солта за около 15 минути, докато поеме течността.
Смесете зехтина и подправките за пилешкото. Намажете филетата и ги оставете да се мариноват за около 20 минути. Нарежете зеленчуците на подходящи парчета.
Намажете ги леко със зехтин и ги изпечете на грил тиган или скара до омекване.
Изпечете пилешките филета на добре загрят грил тиган по 5–6 минути от всяка страна до златиста коричка.