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За 10 часа от тази вечер ограничават движението по пътя между Варна и Златни пясъци

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За 10 часа - от 20 ч. днес до 6 ч. утре, движението в пътното платно за Варна по пътя от Златни пясъци, ще бъде ограничено. Снимка: Pixabay

За 10 часа - от 20 ч. днес до 6 ч. утре, движението в пътното платно за Варна по пътя от Златни пясъци, ще бъде ограничено. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ. Участъкът, за който става дума е от Т-образно кръстовище за Аладжа манастир до кръгово кръстовище "Миньор".

Причината е аварирал водопровод. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Екип на пътна полиция ще оказва съдействие на място.

Трафикът за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут: от път I-9 по Т-образното кръстовище – по общински път VAR 1083 Аладжа манастир - кв. "Виница" – ул. „Цар Борис III" в кв. Виница – бул. Св.Св.Константин и Елена – п.в. „Св.Св. Константин и Елена" – път I-9.

За 10 часа - от 20 ч. днес до 6 ч. утре, движението в пътното платно за Варна по пътя от Златни пясъци, ще бъде ограничено. Снимка: Pixabay

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