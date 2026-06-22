От сряда ограничават движението по пътя Михилци - Хисаря

От 24 юни, сряда ограничават движението по третокласния път Михилци - Хисаря в област Пловдив, съобщават от пресцентъра на АПИ. Причината е превантивен ремонт. Докато трае той, движението ще се пренасочва през пътя Калояново - Дуванлии - Черничево - Хисаря.

Ремонтът в 10-километровия участък започнаха през май, но досега не се налагаше спиране на трафика. Работата по отсечката сега обаче налага ограничаване на движението, за да бъде завършена по-бързо и качествено.

Републикански път III-642 Хисаря - с. Калояново (км 0 до 10-и км) осъществява връзката между с. Михилци, град Хисаря и път II-64 Карлово - Пловдив и не е основно ремонтиран повече от 40 г.

През 2008 г. по него са извършени само частични дейности. Към момента, в следствие дългогодишната му експлоатация и засиления трафик, пътният участък е силно компрометиран, носимостта на конструкцията е изчерпана, а асфалтовата настилка е с множество пукнатини, дупки и слягания. Това създава постоянни предпоставки за произшествия, а в последните месеци са получени и множество сигнали от граждани и „Пътна полиция" за спешната необходимост от обновяване на участъка.

Строително-монтажните работи по трасето се изпълняват от пътноподдържащата фирма, с която АПИ има сключен договор за текущ ремонт на републиканските пътища на територията на Пловдивската област. Ремонтът трябва да бъде завършен до края на август тази година.