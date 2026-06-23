На 23 юни рожден ден имат

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Мария Гроздева, двукратна олимпийска шампионка по спортна стрелба

Божидар Лукарски, бивш председател на СДС, бивш министър на икономиката

Румен Петков, председател на партия АБВ, бивш министър на вътрешните работи

Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”

Петко Матеев, изпълнителен директор на “ЛВК Винпром” - Търговище

Паун Цонев, журналист, писател

Николай Янакиев, художник

Милен Русков, писател и преводач

Веселин Плачков, актьор

Петя Александрова, поетеса и писателка

Ген. Димитър Димитров, бивш началник на НСО

Иво Цанев, бизнесмен, депутат

Маноил Манев, бивш депутат

Ясен Петров, треньор по футбол