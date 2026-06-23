ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Мила Гешакова!

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23093323 www.24chasa.bg

Слънчево време ни очаква на 23 юни

968
Очаква ни слънчево време. СНИМКА: 24 ЧАСА

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони - от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, пише БТА. 

Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°. 

Очаква ни слънчево време. СНИМКА: 24 ЧАСА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)