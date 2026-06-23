Слънчево време ни очаква на 23 юни

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони - от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, пише БТА.

Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.