В Западна България ще вали до четвъртък, топлинната вълна в Европа остава

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До четвъртък вечерта ще превалява в Западна Европа, но времето ще бъде топло. Това прогнозира синоптикът проф. Георги Рачев пред bTV.

Дъжд и гръмотевици се очакват в София през следващите четири дни. Температурите ще са от 18 до 29 градуса. Ще вали и Пловдив, а температурите ще са с по 2-3 градуса отгоре. От 12 до 23 градуса ще бъде в Пампорово.

По морето цяла седмица се очаква само слънце. Морската вода при Южното ни Черноморие е вече 24 градуса. И в Приморско, и в Албена температурите ще достигнат 29 градуса.

Топлинната вълна в Европа продължава. И днес температурите ще достигнат 40 градуса във Франция и Испания.